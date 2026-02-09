13:10
Ученые, экс-премьеры и депутаты призвали Жапарова провести досрочные выборы

В адрес президента Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбека уулу направлено коллективное обращение с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны.

Документ подписали 75 человек, среди которых — ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Подписанты отметили, что действующий президент был избран в 2021 году по старой Конституции, а после ее обновления в апреле 2021-го возникли разногласия в юридических трактовках длительности президентского срока.

Авторы обращение пишут, что после принятия новой Конституции возникла неопределенность в трактовке срока полномочий действующего президента, избранного до ее вступления в силу. В письме подчеркивается, что юристы, правоведы и политические деятели разделились на два лагеря:

  • одни считают досрочные выборы единственно правильным решением,
  • другие выступают за ожидание завершения шестилетнего срока.

Подписанты уверены, что проведение выборов в ближайшее время «позволило бы избежать различных толкований, дополнительных разъяснений, общественных споров и возможных обращений в Конституционный суд».

Авторы письма также перечисляют основные достижения действующей власти за время управления страной, включая разрешение вопросов по государственным границам, борьбу с коррупцией, укрепление вооруженных сил и позитивные изменения в социальной сфере. В то же время они указали на проблемы, требующие немедленного внимания: рост государственного долга, увеличивающиеся цены и отток коренного населения.

В администрации президента пока не комментируют обращение с призывом провести досрочные выборы президента. 

Известные личности из списка подписавших обращение:

Миталип Мамытов, Герой Кыргызской Республики, академик;
Кубат Осмонбетов, Герой Труда Кыргызской Республики, академик;
Аскарбек Жумагулов, председатель совета ветеранов Чуйской области, заслуженный экономист КР;
Тойгонбек Калматов, экс-депутат Жогорку Кенеша КР;
Турсунбек Чынгышев, экс-премьер-министр КР;
Накен Касиев, экс-государственный секретарь КР, академик;
Досбол Нур уулу, экс-депутат Жогорку Кенеша КР, экс-госсекретарь КР;
Кемел Ашыралиев, экс-депутат Жогорку Кенеша, экс-губернатор;
Аскербек Эрматов, экс-депутат Жогорку Кенеша КР;
Эсен Исмаилов, экс-депутат Жогорку Кенеша КР, Народный артист КР;
Каныбек Осмоналиев, олимпийский чемпион;
Акбар Рыскулов, народный поэт КР;
Зафар Хакимов, экс-депутат ЖК КР, экс-министр;
Нурмамбет Токтоматов, заслуженный работник КР, доктор наук;
Токон Мамытов, генерал-лейтенант, доктор наук;
Асан Турсункулов, народный художник КР;
Жанторо Сатыбалдиев, экс-премьер-министр КР.
