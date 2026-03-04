Деятели культуры просят Садыра Жапарова поддержать фильм о Фрунзе и СССР

Группа известных деятелей культуры Кыргызстана и стран СНГ направила обращение президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову с просьбой поддержать создание историко-документального фильма о городе Фрунзе и эпохе СССР. Письмо подписали народные и заслуженные артисты, режиссеры, писатели и представители творческой интеллигенции.

В обращении отмечается, что проект посвящен жизни города Фрунзе в 1980-е годы и судьбам людей, выросших в то время. Авторы идеи считают, что фильм позволит сохранить память о поколении, воспитанном в атмосфере дружбы народов, уважения к труду и патриотизма.

По их словам, сюжет кинопроекта будет строиться вокруг школьной жизни, взаимоотношений молодежи, педагогов и родителей, культурной среды города того времени. В фильме планируют показать, как формировались характеры молодых людей, их ценности и жизненные ориентиры.

Инициаторы проекта отмечают, что картина должна стать своеобразным культурным мостом между поколениями. Предполагается, что фильм будет интересен не только зрителям старшего поколения, но и молодежи, которая сможет увидеть атмосферу жизни в Советском Союзе.

Съемки планируют провести в 2026 году, а часть эпизодов предполагают снять на киностудиях Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы проекта рассчитывают привлечь известных актеров и специалистов киноиндустрии.

Под обращением поставили подписи десятки представителей культуры — народные и заслуженные артисты Кыргызстана, режиссеры, писатели, общественные деятели и кинематографисты.

Авторы письма выразили надежду, что государство поддержит инициативу и поможет реализовать проект, который, по их мнению, станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и культурного наследия.