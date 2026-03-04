15:32
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Деятели культуры просят Садыра Жапарова поддержать фильм о Фрунзе и СССР

Группа известных деятелей культуры Кыргызстана и стран СНГ направила обращение президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову с просьбой поддержать создание историко-документального фильма о городе Фрунзе и эпохе СССР. Письмо подписали народные и заслуженные артисты, режиссеры, писатели и представители творческой интеллигенции.

В обращении отмечается, что проект посвящен жизни города Фрунзе в 1980-е годы и судьбам людей, выросших в то время. Авторы идеи считают, что фильм позволит сохранить память о поколении, воспитанном в атмосфере дружбы народов, уважения к труду и патриотизма.

По их словам, сюжет кинопроекта будет строиться вокруг школьной жизни, взаимоотношений молодежи, педагогов и родителей, культурной среды города того времени. В фильме планируют показать, как формировались характеры молодых людей, их ценности и жизненные ориентиры.

Инициаторы проекта отмечают, что картина должна стать своеобразным культурным мостом между поколениями. Предполагается, что фильм будет интересен не только зрителям старшего поколения, но и молодежи, которая сможет увидеть атмосферу жизни в Советском Союзе.

Съемки планируют провести в 2026 году, а часть эпизодов предполагают снять на киностудиях Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы проекта рассчитывают привлечь известных актеров и специалистов киноиндустрии.

Под обращением поставили подписи десятки представителей культуры — народные и заслуженные артисты Кыргызстана, режиссеры, писатели, общественные деятели и кинематографисты.

Авторы письма выразили надежду, что государство поддержит инициативу и поможет реализовать проект, который, по их мнению, станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364506/
просмотров: 824
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: музыка из аниме, кинофестиваль и российские актеры
Афиша Бишкека на выходные: цветочная ярмарка, кинопоказы и вечер поэзии
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Снятый на телефон фильм «Сон разума» вошел в международный конкурс «Умут»
Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, концерты и выставки
«История игрушек 5» и продолжение «Дома дракона»: новые трейлеры недели
Афиша Бишкека на выходные: большой концерт на площади и празднование Масленицы
100 фильмов в «цифре»: CURLTAI и «Кыргызфильм» вдохнули жизнь в шедевры кино
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Ветераны баткенских событий требуют определить их статус и обеспечить соцзащиту
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
15:21
В Караколе построят теплоэлектроцентраль мощностью 120 мегаватт