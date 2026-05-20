С конца 2025 года золотовалютные резервы Кыргызстана снизились на $1 миллиард

Объем валовых международных резервов Кыргызстана на 15 мая 2026 года составил $9 миллиардов 82 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка КР.

По ее данным, с начала 2026 года они увеличились на $478,9 миллиона, или на 5,6 процента.

Интересно, что в Национальном банке сообщали о рекордной отметке золотовалютных резервов в $10 миллиардов 177,18 миллиона на начало января 2026 года. По данным на 29 января 2026 года, они составляли $10 миллиардов 39,5 миллиона. По сравнению с январем 2025-го, когда показатель находился на отметке $5 миллиардов 190,86 миллиона, они увеличились почти в два раза. В представленной инфографике рекорд почему-то не отражен.

Стоит упомянуть, что стоимость золота в 2025-м била рекорды и к концу года достигла отметки в $4 тысячи 530,6 за унцию. В январе его стоимость выросла до $5,3 тысячи за унцию. Были и заметные падения. Сейчас стоимость золота колеблется в диапазоне от $4 тысяч 680 до $4 тысяч 705 за унцию.

Структура и функции резервов

Золотовалютные резервы состоят из двух основных компонентов: золота в слитках и высоколиквидной иностранной валюты (доллары США, евро). У них три главные задачи.

Стабилизация курса сома — Нацбанк проводит валютные интервенции, продавая валюту из резервов при резких колебаниях курса.

Оплата внешних обязательств — резервы позволяют закупать критически важные товары за границей (газ, бензин, лекарства) и обслуживать внешний долг.