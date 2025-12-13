Новые нормы обучения: автошколы просят власти страны проводить реформу поэтапно

Ассоциация автошкол Кыргызстана обратилась к президенту Садыру Жапарову и заместителю председателя кабмина и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой вводить новые формы обучения по подготовке водителей категории В и С поэтапно, не с 1 января, а с 1 или 15 сентября 2026 года.

Фото АКИпресс

Руководители автошкол отметили, что Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава разослал письма с рекомендацией с 1 января 2026 года не набирать курсантов для подготовки водительского состава.

В профильном объединении подчеркнули, что поддерживают инициативу президента, но просят отсрочить вступление нового положения в силу до сентября следующего года, а также применять поэтапный переход на 14-месячное обучение.

Члены ассоциации попросили кабмин включить их в состав рабочей группы по разработке новых положений.

Автошколы также уведомили, что в связи с продлением срока учебного процесса цены будут повышены.

Сейчас средняя цена в Бишкеке составляет 25 тысяч сомов на категорию В, на категорию В-С — примерно 30 тысяч сомов. После нововведений стоимость обучения возрастет в первом случае до 135 тысяч сомов, а вто втором до 190 тысяч сомов.

Отмечено, что в Кыргызстане работают 346 лицензионных автошкол.

Ранее Министерство просвещения вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении государственных образовательных стандартов начального профессионального образования по подготовке водителей категорий «В и «С»».

Основными задачами проекта являются: