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Общество

Бивол и Бетербиев заработают вдвое больше в реванше, чем в первом поединке

Заработок боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в случае реванша будет как минимум в два раза больше, чем в первом поединке. Об этом ТАСС рассказали в промоутерской компании Top Rank.

Ранее стало известно, что реванш может состояться 22 февраля.

«Реванш еще не утвержден. Но это будет как минимум вдвое больший гонорар», — сказал собеседник агентства.

За первый бой боксеры заработали по $10 миллионов — это крупнейший гонорар в карьере для каждого из них, отмечала Marca.

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После боя команда уроженца Кыргызстана высказала недовольство работой судей и заявила о желании подать протест. Сам Дмитрий Бивол после боя также заявил, что хочет реванша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312804/
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