Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт проведут титульный бой в Екатеринбурге

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (Россия) проведет следующий бой в Екатеринбурге. Его соперником выступит обязательный претендент на титул чемпион мира IBF Михаэль Айферт (Германия). Поединок пройдет на «УГМК-Арене» 30 мая, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

Фото из архива

«Это будет главное событие Вечера бокса RCC Boxing. Для Дмитрия Бивола это будет второй бой под эгидой RCC. Пять лет назад он боксировал на Урале против Умара Саламова и уверенно провел защиту титула суперчемпиона WBA»,— говорится в сообщении.

Дмитрий Бивол — доминирующий чемпион мира в полутяжелом весе. В 2022 году он одержал победу над Саулем Канело Альваресом, который до этого не проигрывал девять лет. В настоящее время он владеет титулами WBA, WBO, IBF и IBO.

Михаэль Айферт за последние восемь лет карьеры завоевал титул интерконтинентального чемпиона IBF, одержал победу над Жаном Паскалем в Канаде и получил статус обязательного претендента.