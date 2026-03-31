Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт проведут титульный бой в Екатеринбурге

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (Россия) проведет следующий бой в Екатеринбурге. Его соперником выступит обязательный претендент на титул чемпион мира IBF Михаэль Айферт (Германия). Поединок пройдет на «УГМК-Арене» 30 мая, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

«Это будет главное событие Вечера бокса RCC Boxing. Для Дмитрия Бивола это будет второй бой под эгидой RCC. Пять лет назад он боксировал на Урале против Умара Саламова и уверенно провел защиту титула суперчемпиона WBA»,— говорится в сообщении.

Дмитрий Бивол — доминирующий чемпион мира в полутяжелом весе. В 2022 году он одержал победу над Саулем Канело Альваресом, который до этого не проигрывал девять лет. В настоящее время он владеет титулами WBA, WBO, IBF и IBO.

Михаэль Айферт за последние восемь лет карьеры завоевал титул интерконтинентального чемпиона IBF, одержал победу над Жаном Паскалем в Канаде и получил статус обязательного претендента.
Материалы по теме
Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетербиевым в 2026 году
В РФ Екатерина Бивол стала фигуранткой дела за оскорбление кыргызов и казахов
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса WBC
Дмитрий Бивол после реванша сфотографировался на фоне флага Кыргызстана
Дмитрий Бивол выиграл реванш у Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона
Бивол и Бетербиев заработают вдвое больше в реванше, чем в первом поединке
Дима, ты выиграл! Камчыбек Ташиев прокомментировал поединок Бивола и Бетербиева
Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола, став абсолютным чемпионом мира по боксу
Дмитрий Бивол заявил, что готов драться под флагом Кыргызстана
