Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Екатерины Бивол по обвинению в клевете. Решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Фото из архива. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены

На заседании рассмотрено гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании разместить опровержение порочащих сведений.

«Ответчик размещала ...в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram порочащие сведения об истце, а также... размещала комментарии и публикации в формате текста в мессенджере Telegram», — говорится в материалах суда.

Суд встал на сторону спортсмена и признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей сайтах, страницах в социальных сетях, каналах в мессенджерах опровержение опубликованной ранее информации.

Екатерина Бивол объявлена в розыск и в Кыргызстане, и в Казахстане. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Ранее она оскорбительно высказывалась в адрес двух народов.