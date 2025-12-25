08:25
Происшествия

В РФ Екатерина Бивол стала фигуранткой дела за оскорбление кыргызов и казахов

Бывшая жена чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина стала в России фигуранткой дела о возбуждении ненависти. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, которую привлекают по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

из архива
Фото из архива. В России Екатерина Бивол стала фигуранткой дела за оскорбление кыргызов и казахов

Уточняется, что по результатам мониторинга Сети выявлен факт размещения на одном из каналов мессенджера Telegram информационного материала. Он представляет собой видеозапись, на которой изображена Екатерина Бивол, произносящая оскорбительные фразы.

«Согласно справке о лингвистическом исследовании того, что сказала Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно «кыргызов» и «казахов». Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики. В тексте, зафиксированном на вышеуказанной видеозаписи, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку», — заявили в суде.

Напомним, Екатерина Бивол объявлена в розыск и в Кыргызстане, и в Казахстане. Против нее в двух странах также возбуждено уголовное дело по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Ранее бывшая жена чемпиона мира по боксу оскорбительно высказывалась в адрес двух народов.

Накануне стало известно, что Дмитрий Бивол выиграл суд против Екатерины Бивол по обвинению в клевете. Решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355944/
