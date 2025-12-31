Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетербиевым в 2026 году. Об этом журналистам сообщил менеджер обладателя титулов WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе Вадим Корнилов.

По его словам, сейчас спортсмен продолжает реабилитацию после операции на спине.

Фото из архива. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол

Вадим Корнилов также рассказал, когда Дмитрий Бивол вернется на ринг. Первый бой ожидается в марте или апреле. Одним из возможных соперников является обязательный претендент по версии IBF Майкл Эйферт. Затем наш соотечественник будет нацелен на крупный бой во второй половине следующего года — на трилогию с Артуром Бетербиевым.

Напомним, боксеры провели реванш в феврале 2025-го в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Этот бой Дмитрий Бивол выиграл решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок боксеров состоялся в октябре 2024 года. Тогда победу решением большинства судей одержал Артур Бетербиев. На его счету в профессиональном боксе 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение. В активе Дмитрия Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение.