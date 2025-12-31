Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетербиевым в 2026 году. Об этом журналистам сообщил менеджер обладателя титулов WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе Вадим Корнилов.
По его словам, сейчас спортсмен продолжает реабилитацию после операции на спине.
Вадим Корнилов также рассказал, когда Дмитрий Бивол вернется на ринг. Первый бой ожидается в марте или апреле. Одним из возможных соперников является обязательный претендент по версии IBF Майкл Эйферт. Затем наш соотечественник будет нацелен на крупный бой во второй половине следующего года — на трилогию с Артуром Бетербиевым.
Напомним, боксеры провели реванш в феврале 2025-го в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Этот бой Дмитрий Бивол выиграл решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Первый поединок боксеров состоялся в октябре 2024 года. Тогда победу решением большинства судей одержал Артур Бетербиев. На его счету в профессиональном боксе 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение. В активе Дмитрия Бивола 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение.