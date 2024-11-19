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Общество

Аэропорт «Манас» может получить новый код вместо действующего FRU

Международный аэропорт «Манас» может получить новый код вместо действующего FRU. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил исполняющий обязанности директора Госагентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

По его словам, процедура изменения кода продлится около года. Уже получено одобрение от всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в Кыргызстан.

Запрос на изменение кода направлен в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), где он рассматривается.

Чиновник не уточнил, какой буквенный код заменит действующий FRU. Ранее общественность предлагала заменить его кодом BSH.

Код аэропорта IATA — это трехбуквенный уникальный идентификатор, присваиваемый аэропортам мира Международной ассоциацией воздушного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311572/
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