Доклад ООН: климат Земли вступил в фазу беспрецедентной нестабильности

Глобальный климат вступил в фазу беспрецедентной нестабильности: концентрации парниковых газов достигли рекордных уровней, океаны продолжают стремительно нагреваться, а ледовые покровы сокращаются быстрыми темпами. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно отчету, 2015–2025 годы стали самыми жаркими 11 годами в истории наблюдений, а 2025-й, скорее всего, в итоге займет по температуре воздуха второе или третье место. В прошлом году температура была примерно на 1,43 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

Мировой океан, который поглощает более 91 процента избыточного тепла, достиг нового рекордного уровня нагрева.

За последние два десятилетия он ежегодно аккумулирует энергию, эквивалентную восемнадцати годовым объемам потребления энергии человечеством. Почти 90 процентов поверхности океана в 2025 году испытали хотя бы одну морскую тепловую волну.

Ледовые покровы продолжают стремительно сокращаться: арктический морской лед в 2025 году достиг минимальных или близких к минимальным значений, а Антарктика показала третий самый низкий показатель за всю историю спутниковых наблюдений. Массовая потеря ледников отмечена в Исландии и вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки.

Уровень мирового океана продолжает подниматься, и он уже на 11 сантиметров выше, чем в 1993 году, когда начались спутниковые измерения. Эти процессы, как подчеркивают эксперты, будут продолжаться столетиями, а изменения в глубинной температуре океана и его кислотности будут необратимы в течение тысячелетий.

ВМО впервые включила в доклад показатель энергетического дисбаланса Земли — разницу между поступающей солнечной энергией и уходящим тепловым излучением. Этот дисбаланс достиг максимума за весь 65‑летний период наблюдений.

Экстремальная погода в 2025 году — от засух и штормов до наводнений и лесных пожаров — привела к тысячам человеческих смертей, миллионам пострадавших и миллиардным экономическим потерям. Доклад фиксирует рост климатически обусловленной продовольственной незащищенности, усиление миграции и ухудшение состояния здоровья населения, включая распространение лихорадки денге и рост теплового стресса.

«В нынешнюю эпоху войн климатические потрясения обнажают еще одну истину: наша зависимость от ископаемого топлива подрывает как климат, так и глобальную безопасность. Сегодняшний доклад следует снабдить предупреждением: климатический хаос набирает обороты и промедление может стоить жизни», — подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш.