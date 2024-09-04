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Общество

Пенсия по потере кормильца. В Соцфонде напомнили об изменениях в ее получении

Учащиеся всех уровней образования, включая тех, кто обучается за пределами КР в иностранных учебных заведениях, имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца до окончания обучения, но не более достижения возраста 23 лет. Об этом сообщил Социальный фонд.

Отмечается, что до 18 лет учащиеся будут получать пенсию по случаю потери кормильца без необходимости предоставления справки о месте учебы. Ранее такая справка была обязательна после достижения 16 лет.

С момента, когда учащемуся исполнится 18 лет, необходимо предоставить документ, подтверждающий учебу в профессиональных начальных, средних и высших учебных заведениях.

«Эти изменения направлены на поддержку и защиту прав учащихся, потерявших кормильца», — добавили в Соцфонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303959/
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