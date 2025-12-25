В Кыргызстане запустят цифровую систему назначения пенсий. Об этом депутатам Жогорку Кенеша сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

По его словам, новая система должна заработать до 1 июля 2026 года и освободит людей от обязательного визита в Соцфонд, поскольку пенсию будут назначать проактивно на основе уже оцифрованных данных.

Бактияр Алиев добавил, что уже проведена цифровизация таких услуг, как проверка пенсии, ее выплата, а также персонифицированный учет и учет доходов СФ КР.

«На сегодня процесс выплаты пенсий полностью оцифрован», — сказал он и добавил, что все услуги можно получать через «Личный кабинет».

В стране насчитывается около 800 тысяч пенсионеров. Переход к цифровому назначению выплат сократит бюрократию и риски ошибок при расчетах.