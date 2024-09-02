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Общество

В Бишкеке построили два новых детсада и дополнительный корпус к еще одному

По данным пресс-службы столичного муниципалитета, в Бишкеке состоялось открытие пяти социальных объектов.

Градоначальник Айбек Джунушалиев принял участие в церемонии открытия детского сада № 40 в микрорайоне № 7 после капитального ремонта и дополнительного корпуса к детскому саду № 8 на улице Чокморова.

В жилом массиве «Ак-Ордо» открылся детский сад. Еще одна дошкольная организация появилась в жилмассиве «Дордой».

В мэрии отметили, что в рамках распоряжения кабинета министров спальные места всех детских садов оборудованы раздвижными кроватями. Таким образом, удалось увеличить вместимость детсадов.

«Во всех ДОО имеются спальные и игровые комнаты, медицинские кабинеты, зал для музыкальных занятий, а также благоустроена территория», — заключили там.

У школы № 68 появился спортивный корпус. В нем, кроме большого зала, есть кабинеты различных секций — дзюдо, настольный теннис, хореография, шахматы и другие. На внешней спортивной площадке построены беговая дорожка, футбольное, баскетбольное поля, воркаут-зоны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303758/
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