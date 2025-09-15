В столице сотрудники Государственной пожарной службы МЧС КР проверили образовательные учреждения, подведомственные Министерству просвещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, в ходе проверок в Октябрьском районе Бишкека выявили нарушения требований пожарной безопасности. В результате на районное управление просвещения наложили две административные санкции на общую сумму 46 тысяч сомов.

Как уточнили в пресс-службе, ранее специалисты обследовали 42 детских сада и 22 школы, всего 64 объекта. По итогам проверок предупреждения получили 5 школ и 12 детсадов. За неустранение выявленных нарушений применены административные меры.

В ведомстве отметили, что работа по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях будет продолжена.