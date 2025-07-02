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Общество

Построить 47 школ и 61 детсад необходимо в Бишкеке

В Бишкеке необходимо построить 61 дошкольную образовательную организацию и 47 школ. Об этом говорится в проекте программы развития социальной защиты населения на 2026-2028 годы, вынесенной на общественное обсуждение.

В структуре системы муниципального образования столицы в 2025-м — 120 школ, 118 детсадов и 6 центров детского творчества.

По сравнению с прошлым годом по итогам административно-территориальной реформы в городе стало больше на 18 школ и 15 детсадов. Но выросло и число учащихся.

Вместе тем вопрос нехватки образовательных организаций остается острым, школы переуплотнены, в садиках очереди.

На конец января этого года в 120 столичных школах обучались 236 тысяч 899 детей при проектной мощности 205 тысяч 164 ученических места в две смены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334921/
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