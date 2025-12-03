В Кыргызстане подготовили новые санитарные нормы для частных детсадов

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, которым вводятся новые санитарно-эпидемиологические требования для частных дошкольных учреждений, работающих в жилых домах. Документ разработан во исполнение решения правительства и основан на нормах Закона «Об общественном здравоохранении».

Предлагаемые изменения касаются приложений к постановлению правительства 2016 года и впервые подробно регулируют деятельность индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования в частных домах и квартирах.

Согласно проекту, для мини-садиков устанавливается предельная вместимость: до 25 детей в частных домах и до 10 — в квартирах многоэтажек.

Проектом предусмотрены жесткие требования к территории, где работает предприниматель: площадка должна быть ограждена, озеленена, освещена и разделена на игровую и хозяйственную зоны. Также необходимо предусмотреть место для колясок и велосипедов. Летом территорию обязывают поливать, зимой — очищать от снега и льда.

Особое внимание уделено помещениям. Детсад должен иметь место для хранения одежды, игровую зону, при необходимости — трансформируемые кровати, кухню с маркированным инвентарем, отдельное помещение для хранения белья и оборудованный туалет. Допускается, что персонал и дети пользуются одним санузлом, но все помещения должны быть легко поддающимися влажной уборке и дезинфекции.

Уборку предписано проводить не менее двух раз в день, а генеральную — раз в месяц. Игрушки должны быть безопасными и поддающимися обработке; мягкие игрушки разрешено использовать только как дидактический материал. Постельное белье и полотенца меняют не реже одного раза в неделю.

Для приема детей впервые потребуется медицинская справка форм № 063 и 26-у. Ежедневный утренний осмотр проводят воспитатели: при признаках болезни ребенка не допустят. Заболевших в течение дня детей должны изолировать и уведомлять родителей.

Персонал обязан иметь медкнижки, проходить ежегодный медосмотр, соблюдать правила личной гигиены и работать в чистой одежде.

Тем, кто готовит пищу, запрещается носить украшения и пользоваться булавками. Меню для детей требуется размещать на видном месте, а все продукты — хранить по правилам, исключая контакт сырой и готовой пищи. Кухонная посуда и инвентарь должны быть промаркированы.

Ответственным за выполнение всех санитарных требований признается индивидуальный предприниматель, организующий услуги.