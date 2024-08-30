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Общество

Для контроля мигрантов в России планируют запустить реестр контролируемых лиц

Для контроля мигрантов в России планируют запустить реестр контролируемых лиц. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Сейчас в РФ находится около 630 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, проинформировали в российском МВД.

Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство планирует запустить реестр контролируемых лиц. Нормативных документов, описывающих его параметры, пока нет. При этом в правительстве обсуждают предварительную амнистию для части правонарушителей-иностранцев.

Создание специального реестра контролируемых лиц — базы с данными о тех мигрантах, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы или которые совершили административные правонарушения и теперь подлежат высылке из страны, запланировано на 2025 год.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в РФ. Президент подписал этот документ 8 августа, и, соответственно, он должен вступить в силу 5 февраля, к этому моменту, помимо прочего, должен быть запущен и реестр.

Еще одной темой для беспокойства МВД стал регистрационный учет мигрантов.

Сотрудники Следственного комитета постоянно возбуждают дела в отношении представителей МВД по статье 322 за организацию незаконной миграции, после того как выясняется, что они приняли заявление о регистрации мигрантов от человека, на чьей жилплощади они на самом деле не живут. Однако сотрудники МВД не могут отказывать таким заявителям, и проверить соответствие места регистрации месту фактического проживания они тоже не могут.

Заместитель главы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук высказалась в пользу ужесточения уплаты трудовыми мигрантами всех положенных по законодательству налогов — сейчас они покупают патент, но потом могут трудоустраиваться без оформления договора, и в бюджет не поступают взносы на пенсионное и социальное страхование этих людей. Эти суммы, по ее словам, можно было бы сразу учесть в стоимости патента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303518/
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