Аттестаты: цифровизация упрощает получение и восстановление школьного документа

В Кыргызстане продолжается масштабная цифровизация школьного образования. Один из главных шагов в этом направлении — внедрение цифровых аттестатов. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По словам замминистра просвещения по цифровизации Лиры Самыкбаевой, сейчас активно идет формирование цифровых аттестатов не только выпускникам 2025 года, но и большая работа по оцифровке архивов аттестатов — начиная с 2000 года.

Это делают сами школы, у которых сохранились бумажные архивы.

Особое внимание уделяется точной идентификации данных — используется новый сервис, позволяющий по фамилии и дате рождения найти персональный ИНН выпускника. Раньше в аттестатах его не было, а сейчас это позволяет вывести цифровую версию документа в разделе «Цифровые документы» в приложении «Тундук» у каждого человека.

Начиная с прошлого года, данные выпускников вводятся школами сразу в электронную систему «Күбөлүк» и далее на основе этих данных формируются цифровые аттестаты в мобильном приложении «Тундук».

В этом году подготовят более 215 тысяч цифровых аттестатов. Из них около 135 тысяч — для девятиклассников и более 80 тысяч — для выпускников 11-х классов.

Работа идет в тесном сотрудничестве с типографией «Учкун», где уже началась массовая печать. Все аттестаты будут готовы и выданы до конца июня. Бумажные версии дополняют цифровые — они теперь полностью совпадают, потому что данные поступают напрямую из системы, где уже есть выставленные оценки, включая экзамены, заверяют в Минпросвещения.

«Такой подход серьезно упростил процесс. Еще несколько лет назад школы начинали готовить аттестаты с марта, при этом оценки вписывались вручную. Сейчас данные на печать передаются только после завершения учебного года, и весь процесс занимает значительно меньше времени. Если раньше на сбор и передачу информации уходило три-четыре месяца, то теперь — меньше месяца», — добавили в ведомстве.

Также изменилась и система восстановления аттестатов. Раньше, если документ был утерян, выпускнику приходилось обращаться в министерство, которое направляло запросы в районные управления, те — в школы. На это уходило полгода, а иногда и больше. Сегодня это стало гораздо проще: если цифровой аттестат уже есть в базе, то типография «Учкун» по запросу просто печатает дубликат с соответствующей пометкой.

Все цифровые документы, включая аттестаты, признаны официальными на территории всей республики.

Это означает, что их можно предъявлять при поступлении в вузы, в государственных учреждениях и других структурах. Бумажный документ нужен только тем, кто продолжает учебу за границей — но и в этих случаях подготовка дубликата теперь занимает минимальное время.

Каждый цифровой аттестат содержит уникальный QR-код — по нему любой вуз или госорган может проверить подлинность документа онлайн. Это дополнительная защита от подделок и ошибок.