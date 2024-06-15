Из-за ремонта дорог изменили схему движения автобуса № 42

В Бишкеке продолжают капитальный ремонт улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Из-за этого сегодня, 15 июня, временно изменили схему движения автобусного маршрута № 42. Он не будет ездить по участку улицы Абдрахманова — от Горького до Ахунбаева и на участке улицы Ахунбаева — от Байтика Баатыра до Юнусалиева.

Фото мэрии . Временная схема движения автобуса № 42

Напомним, в столице идет ремонт дорог. Закрыт отрезок улицы Ахунбаева от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Горького. А 15 июля то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.

Список:

проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;

улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;

улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;

проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.