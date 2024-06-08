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Общество

Мировые цены на продовольствие растут третий месяц подряд — ФАО

Мировые цены на продовольственные товары растут третий месяц подряд. Увеличение стоимости зерновых и молочных продуктов превысило снижение котировок на сахар и растительные масла. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций.

По данным ФАО, в мае продовольственные товары по сравнению с ценами в апреле выросли на 0,9 процента. При этом цены на продовольственные товары на 3,4 процента ниже, чем в этот же период прошлого года.

Цены на зерновые

Цены на зерновые в мае по сравнению с апрелем выросли на 6,3 процента. Этому способствовал рост мировых экспортных цен на пшеницу, отражающий растущие опасения по поводу неблагоприятных условий для урожая в основных производящих регионах. Экспортные цены на кукурузу также выросли, чему способствовали проблемы с производством в Аргентине из-за болезни Спироплазма и в Бразилии из-за неблагоприятной погоды, а также ограниченная активность продаж в Украине. Индекс цен на рис в мае вырос на 1,3 процента. 

Мясо, молоко и сахар

Индекс стоимости молочной продукции по сравнению с апрелем вырос на 1,8 процента, чему способствовал рост спроса в преддверии летних отпусков, а также ожидания рынка, что производство молока в Западной Европе может упасть ниже исторического уровня. Возобновление спроса на импортные поставки из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки также способствовало росту цен на молочные продукты.

Индекс цен на сахар снизился на 7,5 процента по сравнению с апрелем, в основном под влиянием хорошего начала сезона в Бразилии. Понижение мировых цен на сырую нефть также оказало давление на стоимость сахара, снизив спрос.

Индекс цен на растительное масло по сравнению с апрелем снизился на 2,4 процента. 

Стоимость мяса уменьшилась на 0,2 процента: международные цены на мясо птицы и крупного рогатого скота упали, а на яйца и свинину выросли. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296156/
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