Бишкекский горсуд признал действительным решение о блокировке сайта «Клоопа»

Судебная коллегия Бишкекского горсуда на заседании сегодня, 3 июня, отменила решение Административного райсуда столицы от 18 марта, признавшего недействительным заключение Минкультуры об удалении материала с сайта «Клоопа» и блокировке портала издания. Об этом сообщается в Telegram-канале редакции.

Юрист «Клоопа» Фатима Якупбаева поинтересовалась, какое обоснование суд включил в свое определение.

«Мы считаем решение незаконным. Создается опасный прецедент для интернет-изданий и всех, кто распространяет информацию, потому как таким определением суда получается, что можно не обращаться к самому распространителю, а сразу идти в Минкультуры и просить блокировки. Это нарушение баланса, предусмотренного Законом «О защите от недостоверной информации», — сказала она.

«Клооп» будет обжаловать решение Горсуда в Верховном суде.

Сайт Kloop.kg заблокирован из-за материала «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО- 1» . На него с жалобой в Минкультуры обратился Госкомитет национальной безопасности. В спецслужбах посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ». При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках.

Русскоязычная версия сайта «Клоопа» заблокирована с 12 сентября 2023 года. Именно по ней ранее принял решение Административный суд. Кыргызскоязычная версия заблокирована с начала ноября.