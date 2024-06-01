Победители конкурса «Язык Пушкина на родине Айтматова» поедут в Санкт-Петербург

180 школьников и 36 педагогов школ Таласской области стали участниками конкурса «Язык Пушкина на родине Айтматова». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Россотрудничества.

По его данным, имена победителей назвали в рамках концерта «На языке музыки», где выступили российские исполнители.

Творческое состязание включало три направления. За победу боролись 9- и 11-классники и их преподаватели. Также выбрали лучшие школы.

Для лучших учеников девятого класса наградой станет экскурсия в Санкт-Петербург. Победители среди выпускников продолжат обучение на гуманитарных факультетах Российского университета дружбы народов. Десять лучших школ получат интерактивные доски, компьютеры и книги для кабинетов русского языка, а учителя смогут повысить квалификацию в РУДН.

Основной площадкой события стал Центр поддержки изучения русского языка, который работает на базе Таласского государственного университета.

Глава представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев выразил уверенность в том, что все участники состязания получат новые возможности для профессионального и личностного развития.