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Общество

Хадж-2024: Первая группа паломников вылетела из Оша в Саудовскую Аравию

Сегодня, 31 мая, рано утром первая группа паломников из Кыргызстана вылетела из международного аэропорта Оша в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана на своей странице в Facebook.

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Паломников проводили мэр Оша Бакытбек Жетигенов, представители религиозного управления во главе с муфтием Абдулазизом Закировым, посол Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрагим бин Ради Аль-Ради и другие религиозные деятели.

В этом году хадж пройдет с 14 по 19 июня. Саудовская Аравия выделила Кыргызстану квоту на паломничество в размере 6 тысяч 60 человек.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295503/
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