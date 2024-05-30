В Национальном госпитале установлен новый компьютерный томограф. Подарок Японии

В Национальном госпитале установлен новый компьютерный томограф, предоставленный по линии проекта «Программа социального и экономического развития правительства Японии». Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По словам главного врача Нацгоспиталя Бакыта Тологонова, разработан прейскурант цен для услуг КТ-диагностики — стоимость одного исследования составляет 1 тысячу 400 сомов.

Он отметил, что пропускная способность нового томографа позволяет обслуживать до 40-50 пациентов в сутки, в зависимости от сложности и тяжести их патологий.

В ведомстве добавили, что проект «Программа социального и экономического развития правительства Японии» стартовал в 2020 году. В его рамках предоставлен грант в 500 миллионов йен. На эти средства закуплены современные медицинские аппараты, включая магнитно-резонансный томограф с уникальной сердечно-сосудистой программой, стационарный рентгеновский аппарат и аппарат ультразвуковой диагностики для Национального центра кардиологии и терапии, а также компьютерный томограф для Национального госпиталя.