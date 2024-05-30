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Общество

В Наццентре кардиологии и терапии открылось новое отделение лучевой диагностики

В Национальном центре кардиологии и терапии открылось новое отделение лучевой диагностики. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в отделении установлены современные медицинские аппараты, включая магнитно-резонансный томограф с уникальной сердечно-сосудистой программой, стационарный рентгеновский аппарат и аппарат ультразвуковой диагностики. Оборудование предоставлено по линии проекта «Программа социального и экономического развития правительства Японии».

В ведомстве отметили, что создание комплексного отделения лучевой диагностики обеспечит доступность и качество высокотехнологичной медицинской помощи с использованием передовых технологий и инноваций.

«Это будет способствовать внедрению в клиническую практику комплексного подхода к использованию современных методов лучевой диагностики для определения тяжести состояния больных и оценки жизнеспособности тканей у пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отделение также будет играть важную роль при поражениях других органов и систем, что позволит определять временные интервалы оказания экстренной высокотехнологичной помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями», — добавили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295422/
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