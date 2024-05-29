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Общество

Истощение водных ресурсов в ЦА может привести к социальной напряженности

Истощение источников водных ресурсов может привести к социальной напряженности между и внутри стран. Об этом сообщил журналистам на ЦАКИК-2024 в Алматы (Казахстан) исполнительный директор Регионального экологического центра ЦА (РЭЦЦА) Зафар Махмудов.

По его словам, одна из основных проблем — научиться управлять водными ресурсами и сделать так, чтобы обеспечить водой развивающиеся экономики и население. Поэтому некоторые проекты РЭЦЦА направлены на внедрение новых водо- и энергосберегающих технологий для удовлетворения растущей потребности в воде.

Также стоит задача по управлению чрезвычайными ситуациями при сильных паводках, селях. Системы раннего оповещения помогают избежать человеческих жертв и снизить экономические потери.

Зафар Махмудов отметил, что у каждого из государств Центральной Азии есть свои проблемы. В том числе это нехватка воды, опустынивание и деградация земель, повышение грунтовых вод и другое. Населению сложно адаптироваться к новым условиям в сельском хозяйстве, это занимает время и требует финансовых ресурсов.

В сложившейся ситуации важную роль играет трансграничное сотрудничество.

«Представьте, если каждая страна будет только по своему видению и с учетом своих нужд использовать воду. Это не только ее наличие, но и качество. Государства низовья должны получать качественную влагу в достаточном объеме. Если каждый начнет хаотично пользоваться ресурсами, учитывая только свои интересы, это приведет к недопониманию между странами», — сказал глава РЭЦЦА.

Он заметил, что еще один очень важный момент, с которым сталкивается РЭЦЦА, — это дублирование многих региональных процессов.

«Каждое государство ввиду своих интересов пытается продвинуть какие-то региональные процессы заново либо создаются новые площадки. Это приводит к большим затратам на укрепление потенциала, реализацию и достижение целей. Было бы намного эффективнее действовать уже в рамках существующих региональных проектов, чтобы беречь ресурсы», — подчеркнул Зафар Махмудов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295357/
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