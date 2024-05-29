В Кыргызстане директоров детских садов будут назначать на конкурсной основе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство подготовило проект положения о порядке конкурсного отбора руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

«В соответствии со статьей 22 Закона «Об образовании» руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций назначают на конкурсной основе. Со дня вступления в силу постановления кабинета министров об утверждении положения руководители, которые проработали в дошкольных образовательных организациях в совокупности пять и более лет, считаются освобожденными от занимаемой должности», — отметили в Минобразования.

На вакантные должности проведут конкурсный отбор директоров.