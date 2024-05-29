15:19
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Общество

Директоров детских садов будут назначать на конкурсной основе

В Кыргызстане директоров детских садов будут назначать на конкурсной основе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство подготовило проект положения о порядке конкурсного отбора руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

«В соответствии со статьей 22 Закона «Об образовании» руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций назначают на конкурсной основе. Со дня вступления в силу постановления кабинета министров об утверждении положения руководители, которые проработали в дошкольных образовательных организациях в совокупности пять и более лет, считаются освобожденными от занимаемой должности», — отметили в Минобразования.

На вакантные должности проведут конкурсный отбор директоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295343/
просмотров: 1018
Версия для печати
Материалы по теме
Место директора бишкекской гимназии № 64 вновь вакантно
Конкурс директоров. Среди победителей снова кандидат с судимостью
Более половины претендентов на должность директора школы справились с тестом
Объявлен конкурс на должность директоров профессиональных лицеев и колледжей
В «Востоке-5» возвращают детсад в муниципальную собственность
В Чуйской области открыли трехчасовой детский сад
Развитие детсадов. По республике внедрят 1 тысячу ваучеров для апробации
Минобразования начало прием документов на вакантные места директоров школ
В Кыргызстане детские сады переходят на нормативное финансирование
Более 120 тысяч дополнительных мест в детсадах создадут за счет оптимизации
Популярные новости
Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у&nbsp;вас увеличится Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Накопительная пенсия. Оставить на&nbsp;старость или использовать досрочно? Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
В&nbsp;Бишкеке жара и&nbsp;никаких дождей. Прогноз на&nbsp;30&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2&nbsp;июня В Бишкеке жара и никаких дождей. Прогноз на 30 мая — 2 июня
Бизнес
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
С&nbsp;1&nbsp;июня начнут отключать газ неплательщикам С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам
31 мая, пятница
15:07
Плановая госпитализация работающих граждан задерживается. В ФОМС назвали причину Плановая госпитализация работающих граждан задерживаетс...
14:25
Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум
14:00
Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
13:59
Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша
13:40
С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду