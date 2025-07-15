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Общество

Государство возместило ущерб школе и детскому саду после пожаров

В Бишкеке двум образовательным учреждениям выделены средства на восстановление после пожаров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Финансовую поддержку передали мэр города Айбек Джунушалиев и глава столичного отделения Государственной страховой организации Салават Садыракунов.

Согласно документам, средняя школа №63 получила 1 миллион 523 тысячи 814 сомов для проведения восстановительных и ремонтных работ. Детскому саду №82 выделено  187 тысяч 270 сомов.

Обе суммы возместила Государственная страховая организация, так как объекты являлись госсобственностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336244/
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