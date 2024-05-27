Минобразования сможет закупать специальные учебники для детей с ОВЗ без тендера

Министерству образования и науки дадут право закупать из одного источника специальные учебники для школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект принят парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике в третьем чтении.

Отметим, учебники для школ издаются только типографией «Учкун», но она не печатает специальные учебники.

«В ближайшем будущем Минобразования совместно с учителями специальных и специализированных школ, учеными и соответствующими специалистами должно адаптировать для детей с инвалидностью учебники как по гуманитарным, так и по точным наукам. После их разработки типография «Учкун» может начать их печатать. Но пока таких учебников нет, необходимо Минобразования дать право закупать их в России», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Автор законопроекта Дастан Бекешев поясняет, что учебники по математике, физике, химии, биологии, иностранным языкам, изданные в России, могут быть использованы нашими специализированными школами. Но для их приобретения нужно внести изменения в Закон «О государственных закупках» и исключить монопольное право издания спецучебников типографией «Учкун».