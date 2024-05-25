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Общество

В Кыргызстане разрабатывают план действий по контролю за болезнями рыб

В Кыргызстане при поддержке Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной
организации (ФАО ООН) разрабатывают план действий по контролю за болезнями рыб. Об этом сообщила пресс-служба представительства организации.

Отмечается, что вспышки болезней являются серьезным препятствием для развития аквакультуры.
Вместе с тем контроль болезней и управление здравоохранением в этой области отличаются от контроля в животноводческом секторе.

Международный советник по техническим вопросам и исполняющий обязанности заместителя
Представителя ФАО в КР Куватбек Бапаев отметил, что аквакультура, по сравнению с животноводством или земледелием, представляет собой относительно новую систему производства в Кыргызстане. Поэтому сегодня существует необходимость в более рациональном менеджменте интенсивных систем. Это позволит избежать рисков, связанных с биобезопасностью, здоровьем рыб и, как следствие, потерь».

План призван не допустить эпизоотических заболеваний рыб, а также будет включать в себя
стратегию и методы регулирования.

Разработка плана ведется совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кыргызстана в рамках проекта ФАО «Поддержка сектора
производства форели с целью улучшения охраны здоровья рыб и соблюдения фитосанитарных
стандартов в рыбоводческих хозяйствах».

Проект запущен в январе 2024 года в рамках программы чрезвычайной помощи ФАО для
поддержки сектора производства форели в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295012/
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