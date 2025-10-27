В Бишкеке откроют офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) об открытии ее представительства в Кыргызстане.

Соглашение между кабинетом министров и ФАО подписано 24 апреля 2025 года в Бишкеке и закрепляет создание постоянного представительства в КР для координации проектов в сфере продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

Жогорку Кенеш принял закон 25 сентября. Министерству иностранных дел поручено уведомить ФАО о выполнении всех необходимых процедур для вступления соглашения в силу.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.