В Бишкеке 26 мая дождь. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 15 часов.

Отключение света, газа, воды

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Памятные даты

В Москве началась первая декада кыргызского искусства

Фото www.foto.kg. Саякбай Каралаев среди участников первой декады киргизского искусства и литературы в Москве, 1939 год

В 1939 году в Москве началась первая декада кыргызского искусства.

Тогда первая кыргызская опера «Айчурек» встретила единодушные одобрительные отзывы. «В целом «Айчурек», — писала газета «Правда», — наглядное и неотразимое свидетельство огромных творческих сил кыргызского народа, чье искусство еще так недавно стало расправлять свои крылья».

Кыргызская Республика вошла в состав государств — наблюдателей Международной организации по миграции

Случилось это 26 мая 1993 года.

Международная организация по миграции — это Агентство ООН по миграции со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира. Основана в 1951-м, и главной предпосылкой для ее создания послужила необходимость регулирования крупных потоков мигрантов в Европе как следствие Второй мировой войны.

В Кыргызстане МОМ действует с 1997 года с главным офисом в Бишкеке и субофисом в Оше.

В Бишкеке открылся музей Суйменкула Чокморова

26 мая 2017 года в одном из дворов по улице Токтогула открылся музей известного актера и живописца Суйменкула Чокморова.

В нем представлены картины Суйменкула Чокморова. Здесь лишь немногая часть его работ, на одной из картин, самой большой, изображена его мама. Всюду развешаны кадры из кинолент с участием актера, музыкальные инструменты, которые дарили ему, его награды и журналы, в которых о нем писали.

День химика

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась в ряде государств постсоветского пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился драматург Мамат Джакыпов

Фото open.kg. Мамат Джакыпов

Родился 26 мая 1923 года в селе Сары-Булак Ошской области. Режиссер, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

Творчеством занимается с 1955-го.

Автор многих одноактных и многоактных пьес: «Девушка с гор», «Кто виноват?», «Белая красавица», очерков и рассказов о насущных проблемах жизни на селе.

В 1961 году издана книга очерков «Алтын жылдыздуу азаматтардын айлында» («В селе героев — обладателей золотых звезд»).

Автор нескольких сборников пьес.

Алайской районной библиотеке присвоено имя писателя-драматурга Мамата Джакыпова.

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