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Общество

В Кыргызстане обучается около 29 тысяч иностранных студентов-медиков

В Кыргызстане обучается 28,8 тысячи иностранных студентов-медиков. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замминистра образования и науки Расул Абазбек уулу.

По его словам, студенты приезжают из дальнего и ближнего зарубежья. Многие обучаются в медицинских вузах — в основном из Индии и Пакистана.

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«Каждый студент — инвестор. Они делают вклад в бюджет университетов, платят за общежития, хостелы, пользуются такси, услугами парикмахеров и других специалистов, ходят в магазины. Мы не экономисты, но, по разным оценкам, бюджет страны ежегодно получает от 12 до 16 миллиардов сомов от иностранных студентов», — сказал Расул Абазбек уулу, подчеркнув, что имидж КР как образовательного хаба, наработанный десятилетиями, потерять нельзя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294470/
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