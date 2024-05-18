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Общество

Минтруда: Среди участников протеста въехавших по трудовой квоте не было

«Среди участников ночного инцидента между иностранными гражданами и кыргызстанцами въехавших на работу не было», — заявили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

По данным ведомства, изначально работодатель получает квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Затем обращается в Министерство иностранных дел за получением визы для иностранного работника. После ее получения иностранец въезжает в Кыргызстан. Оплатив государственную пошлину, он получает разрешение на работу сроком на один год.

Иностранный гражданин, прибывший в Кыргызстан по туристической визе, не может, находясь на территории страны, сменить ее на рабочую.

На сегодня Минтруда выдало разрешение на работу 5,3 тысячи иностранным гражданам из Турции, Узбекистана, Пакистана, Индии, Бангладеш, Китая и других. 

«При этом с апреля 2024 года гражданам Бангладеш, Пакистана и Индии распределение квоты приостановлено. Министерство труда уточняет, что среди участников ночного инцидента между иностранными гражданами и кыргызстанцами въехавших на работу не было», — говорится в сообщении.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294358/
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