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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке возобновляют ремонт улицы Матросова

В Бишкеке возобновляют капитальный ремонт улицы Матросова от улицы Кулатова до улицы Толстого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на сегодня ведутся разъяснительные беседы с торговцами рынка о перекрытии дороги на определенный срок.

В муниципалитете отметили, что в 2023 году завершены работы по капитальному ремонту тротуара, установке ирригационной системы и кирковке старого асфальта.

Заказчиком работ является Октябрьский акимиат. Исполнитель — муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис». Субподрядчик — ОсОО «Бета групп».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294214/
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