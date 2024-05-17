В Бишкеке возобновляют ремонт улицы Матросова

В Бишкеке возобновляют капитальный ремонт улицы Матросова от улицы Кулатова до улицы Толстого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на сегодня ведутся разъяснительные беседы с торговцами рынка о перекрытии дороги на определенный срок.

В муниципалитете отметили, что в 2023 году завершены работы по капитальному ремонту тротуара, установке ирригационной системы и кирковке старого асфальта.

Заказчиком работ является Октябрьский акимиат. Исполнитель — муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис». Субподрядчик — ОсОО «Бета групп».