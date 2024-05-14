Более 1,5 тысячи кыргызстанцев отбывают наказание в тюрьмах за рубежом

1 тысяча 587 граждан Кыргызстана отбывают наказание в местах заключения за рубежом. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассказал замминистра юстиции Орозбек Сыдыков.
Из них:
- в России — 742;
- в Турции — 31;
- в Таджикистане — 25;
- в Казахстане — 86;
- в Италии — 10;
- в Венгрии — 1;
- в Германии — 1;
- в ОАЭ — 15;
- в Саудовской Аравии — 2;
- в Корее — 8;
- в Словакии — 1;
- в Словении — 1;
- в Узбекистане — 45;
- в Украине — 2;
- в Румынии — 1;
- в Молдове — 1;
- во Франции — 1;
- в Китае — 13;
- в Ираке — 41;
- в Беларуси — 4;
- в Литве — 2;
- в Грузии — 2;
- в Иране — 1.
Еще 788 кыргызстанцев находятся под следствием в иностранных государствах, из них: 742 — в России, Турции — 13, Таджикистане — 9, Казахстане — 5, Италии — 5, Венгрии — 4, Германии — 2, Египте — 2, Саудовской Аравии — 2, Корее — 1, Чехии — 1 и Франции — 1.