Более 1,5 тысячи кыргызстанцев отбывают наказание в тюрьмах за рубежом

1 тысяча 587 граждан Кыргызстана отбывают наказание в местах заключения за рубежом. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассказал замминистра юстиции Орозбек Сыдыков.

Из них:

в России — 742;

в Турции — 31;

в Таджикистане — 25;

в Казахстане — 86;

в Италии — 10;

в Венгрии — 1;

в Германии — 1;

в ОАЭ — 15;

в Саудовской Аравии — 2;

в Корее — 8;

в Словакии — 1;

в Словении — 1;

в Узбекистане — 45;

в Украине — 2;

в Румынии — 1;

в Молдове — 1;

во Франции — 1;

в Китае — 13;

в Ираке — 41;

в Беларуси — 4;

в Литве — 2;

в Грузии — 2;

в Иране — 1.

Еще 788 кыргызстанцев находятся под следствием в иностранных государствах, из них: 742 — в России, Турции — 13, Таджикистане — 9, Казахстане — 5, Италии — 5, Венгрии — 4, Германии — 2, Египте — 2, Саудовской Аравии — 2, Корее — 1, Чехии — 1 и Франции — 1.