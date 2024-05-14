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Общество

Более 1,5 тысячи кыргызстанцев отбывают наказание в тюрьмах за рубежом

1 тысяча 587 граждан Кыргызстана отбывают наказание в местах заключения за рубежом. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассказал замминистра юстиции Орозбек Сыдыков.

Из них:

  • в России — 742;
  • в Турции — 31;
  • в Таджикистане — 25;
  • в Казахстане — 86;
  • в Италии — 10;
  • в Венгрии — 1;
  • в Германии — 1;
  • в ОАЭ — 15;
  • в Саудовской Аравии — 2;
  • в Корее — 8;
  • в Словакии — 1;
  • в Словении — 1;
  • в Узбекистане — 45;
  • в Украине — 2;
  • в Румынии — 1;
  • в Молдове — 1;
  • во Франции — 1;
  • в Китае — 13;
  • в Ираке — 41;
  • в Беларуси — 4;
  • в Литве — 2;
  • в Грузии — 2;
  • в Иране — 1.

Еще 788 кыргызстанцев находятся под следствием в иностранных государствах, из них: 742 — в России, Турции — 13, Таджикистане — 9, Казахстане — 5, Италии — 5, Венгрии — 4, Германии — 2, Египте — 2, Саудовской Аравии — 2, Корее — 1, Чехии — 1 и Франции — 1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293915/
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