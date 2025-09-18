Кыргызстанку, отбывавшую наказание в Китае, вернули на родину

На пункте пропуска «Торугарт» передали кыргызской стороне гражданку КР А.А., отбывавшую наказание в исправительном учреждении Китая. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Отмечается, что передача осужденной реализована в рамках договора между двумя странами о передаче осужденных лиц, подписанного 5 июня 2012 года в Пекине.

Кыргызская сторона выразила признательность китайской стороне за конструктивное сотрудничество в рамках реализации положений двустороннего договора.

В министерстве заявили, что совместно с загранучреждениями КР они продолжат работу по оказанию содействия Генеральной прокуратуре в вопросах перевода на родину для дальнейшего отбывания наказания граждан Кыргызской Республики, осужденных за рубежом.