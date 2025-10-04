20:12
Общество

Осужденных в Кыргызстане начали обучать профессии бариста

Государственная служба исполнения наказаний КР начала обучать осужденных новой профессии — бариста. Как сообщили в ведомстве, в учреждении № 8 состоялось открытие современного учебного класса.

Отмечается, что открытие этого класса стало новым шагом в развитии системы профессионального обучения осужденных и создании условий для их успешной ресоциализации и возвращения в общество.

По данным ведомства, на сегодняшний день в системе ГСИН осужденные имеют возможность получать образование по 23 направлениям с выдачей сертификатов государственного образца.
