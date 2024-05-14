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Общество

Теперь официально. В «Востоке-5» вместо комплекса Royal Sport будет детсад

Депутаты Бишкекского горкенеша одобрили проект постановления «О даче согласия на принятие в муниципальную собственность административного здания с соответствующим земельным участком для организации дошкольного образовательного учреждения».

В проекте постановления указан адрес детсада — микрорайон «Восток-5», дом 18/1. Ранее по нему находился комплекс Royal Sport. Два года назад он закрылся, как отмечено в аккаунте в Instagram, «на масштабную реконструкцию».

Ранее в мэрии сообщили, что уже начали реконструкцию детсада. Его примерная вместимость будет 500 детей.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293907/
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