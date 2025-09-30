14:08
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

По всему миру голодают около 733 миллионов человек — ООН

По всему миру голодают около 733 миллионов человек. При этом ежедневно выбрасывается более миллиарда порций съедобных продуктов. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, этой еды хватило бы, чтобы каждый день как минимум один раз накормить всех людей, страдающих от голода.

Уточняется, что во всем мире около 13,2 процента производимого продовольствия теряется в период между сбором урожая и поступлением в розничную продажу, а в домашних хозяйствах, на предприятиях общественного питания и в розничной торговле пропадает около 19 процентов, или 1,05 миллиарда тонн, общего объема мирового продовольствия.

Потери и порча пищевой продукции приводят к повышению цен. Кроме того, оказавшиеся на свалках пищевые отходы становятся источником выбросов парниковых газов, что ускоряет изменение климата.

«Принимая меры по сокращению потерь и отходов продовольствия, можно добиться тройной выгоды: улучшить продовольственную безопасность и питание, обеспечить экономические выгоды для производителей сырья, предприятий и потребителей, а также снизить воздействие на окружающую среду и климат, одновременно защищая биоразнообразие и сокращая загрязнение», — подчеркнули в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

Что может сделать каждый из нас:

  • планировать покупки так, чтобы покупать только необходимое;
  • хранить продукты правильно, продлевая их срок годности;
  • обращать внимание на маркировку «годен до» и «лучше употребить до»;
  • готовить еду в разумных объемах, а излишки хранить — например, замораживать;
  • жертвовать избыточные продукты тем, кто в них нуждается;
  • компостировать пищевые отходы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345430/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти
В Судане жители Эль-Фашира вынуждены есть корм для животных, чтобы выжить
Кабмин принимает ряд мер по стабилизации цен на продукты — Данияр Амангельдиев
Продбезопасность. Полностью отказаться от импорта не можем — Минводсельпром
Голод в секторе Газа официально подтвердила ООН
В странах Центральной Азии уровень недоедания сократился более чем в пять раз
К 2034 году недоедание может быть ликвидировано — ООН
Мониторинг реализации проектов продовольственной помощи провел посол РФ в КР
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Продовольственная безопасность. Минсельхоз КР будет равняться на Таджикистан
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и&nbsp;стран Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
30 сентября, вторник
14:00
Иссык-Кульский Уч-Коргон — водохранилище, построенное женскими руками Иссык-Кульский Уч-Коргон — водохранилище, построенное ж...
13:24
Кыргызстан вошел в список стран с самым недорогим интернетом
13:13
Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
13:02
По всему миру голодают около 733 миллионов человек — ООН
12:45
Партию незадекларированных игрушек, прибывшую из Кыргызстана, задержали в РФ