По всему миру голодают около 733 миллионов человек. При этом ежедневно выбрасывается более миллиарда порций съедобных продуктов. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, этой еды хватило бы, чтобы каждый день как минимум один раз накормить всех людей, страдающих от голода.

Уточняется, что во всем мире около 13,2 процента производимого продовольствия теряется в период между сбором урожая и поступлением в розничную продажу, а в домашних хозяйствах, на предприятиях общественного питания и в розничной торговле пропадает около 19 процентов, или 1,05 миллиарда тонн, общего объема мирового продовольствия.

Потери и порча пищевой продукции приводят к повышению цен. Кроме того, оказавшиеся на свалках пищевые отходы становятся источником выбросов парниковых газов, что ускоряет изменение климата.

«Принимая меры по сокращению потерь и отходов продовольствия, можно добиться тройной выгоды: улучшить продовольственную безопасность и питание, обеспечить экономические выгоды для производителей сырья, предприятий и потребителей, а также снизить воздействие на окружающую среду и климат, одновременно защищая биоразнообразие и сокращая загрязнение», — подчеркнули в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

Что может сделать каждый из нас: