20:13
Происшествия

В Судане жители Эль-Фашира вынуждены есть корм для животных, чтобы выжить

В Судане жители осажденного города Эль-Фашира вынуждены есть корм для животных, чтобы выжить. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что начавшаяся более двух лет назад в регионе гражданская война вынудила около 12 миллионов человек по всей стране покинуть свои дома. Исключением не стал город Эль-Фашир, уже 18 месяцев находящийся в осаде (с апреля 2025 года из него выехало более 500 тысяч жителей).

Оставшиеся 260 тысяч рискуют погибнуть в результате бомбардировок и от голода — в блокадном городе не хватает продовольствия. По данным издания, килограмм макарон стоит $73. Это в 10 раз выше обычной цены.

The New York Times
Жители Эль-Фашира вынуждены есть корм для животных, чтобы выжить

Чтобы хоть как-то выжить, люди питаются кормом для животных — пастой из прессованного арахиса, которую обычно дают коровам, верблюдам и ослам.

«Даже мы едим корм для животных. Больше ничего нет», — сказал журналистам доктор Омар Селик.

При этом корм для животных, также известный как амбаз, подвержен заражению грибком, особенно в сезон дождей. Отравление им привело к смерти по меньшей мере 18 человек за последние недели, утверждают спасатели.

По данным гуманитарной организации «Комнаты экстренного реагирования», за последние две недели 14 детей умерло от недоедания. Здесь также распространяется холера.
