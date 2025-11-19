17:15
Голод в мире. Только треть нуждающихся получит помощь в 2026 году от ВПП ООН

Мир погружается в глобальный продовольственный кризис. И ресурсов для оказания помощи всем нуждающимся катастрофически не хватает, предупредила Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

Согласно прогнозу организации на следующий год, 318 миллионов человек в 2026-м окажутся на грани голода или в еще более тяжелом положении. Это более чем в два раза превышает показатель 2019 года. Однако из-за сокращения мирового гуманитарного финансирования ВПП вынуждена оказывать помощь лишь трети нуждающихся.

В следующем году она планирует поддержать 110 миллионов человек — из числа наиболее беззащитных, на что потребуется около $13 миллиардов. Однако текущие прогнозы указывают: ВПП может получить лишь порядка половины этой суммы.

В 2025 году усилия организации по предотвращению голода помогли ряду сообществ избежать катастрофы. Но мировой продовольственный кризис не ослабевает: из-за конфликтов, экстремальных погодных явлений и экономической нестабильности 2026-й, как ожидается, станет очередным годом острой нехватки продовольствия.
