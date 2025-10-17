21:49
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В мире рекордные показатели голода — Всемирная продовольственная программа

Почти 14 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия к концу года. Об этом предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

Причина — резкое сокращение гуманитарного финансирования, прежде всего в программах помощи в Афганистане, Демократической Республике Конго, Гаити, Сомали, Южном Судане и Судане, где уже наблюдаются перебои в работе организации, и ситуация будет только ухудшаться.

«Каждое сокращение пайков означает, что ребенок ложится спать голодным, мать отказывается от еды, а семья теряет поддержку, необходимую для выживания», — заявила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

Отмечается, что текущий кризис разворачивается на фоне рекордных показателей глобального голода: 319 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, из них 44 миллиона находятся на грани голода. В Судане и Газе уже зарегистрирован полномасштабный голод.

В этом году ВПП получит на 40 процентов меньше финансирования, чем в прошлом: прогнозируемый бюджет составит $6,4 миллиарда против $10 миллиардов в 2024-м.

По данным нового доклада ВПП, сокращение финансирования может привести к тому, что 13,7 миллиона человек, получающих сегодня продовольственную помощь, окажутся в чрезвычайной ситуации.

В Афганистане продовольствие получает менее 10 процентов нуждающихся, несмотря на рост показателей недоедания.

В Конго голод достиг рекордных масштабов: четверть населения страны — 28 миллионов человек — испытывают нехватку продовольствия. В этом месяце планировалось накормить 2,3 миллиона человек, но из-за дефицита ресурсов помощь получат лишь 600 тысяч, а к февралю поставки могут вообще прекратиться.

В Гаити программы горячего питания уже остановлены, а семьи получают только половину стандартного месячного пайка.

В Сомали в прошлом году поддержку получали 2,2 миллиона человек, а в ноябре ее получат всего 350 тысяч нуждающихся.

В Южном Судане ВПП сейчас распределяет сокращенные пайки, а запасы некоторых продуктов внутри страны заканчиваются.

В Судане, где идет гражданская война, ВПП ежемесячно оказывает помощь 4 миллионам человек, однако 25 миллионов — половина населения — страдают от острой нехватки продовольствия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347485/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
По всему миру голодают около 733 миллионов человек — ООН
В Судане жители Эль-Фашира вынуждены есть корм для животных, чтобы выжить
Голод в секторе Газа официально подтвердила ООН
В странах Центральной Азии уровень недоедания сократился более чем в пять раз
К 2034 году недоедание может быть ликвидировано — ООН
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Каждый 11-й человек голодал в мире в 2023 году
В 2023 году 282 миллиона человек столкнулись c острым голодом
В мире голодают более 36 миллионов детей до пяти лет
Треть населения планеты страдает от нехватки еды. Отчет ООН
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
17 октября, пятница
21:42
В Бишкеке временно изменена схема движения экспресс-маршрута № 1 В Бишкеке временно изменена схема движения экспресс-мар...
21:26
Сколько заработал Криштиану Роналду в 2025 году, подсчитал Forbes
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: осадки не ожидаются
20:42
В мире рекордные показатели голода — Всемирная продовольственная программа
20:35
Угроза школьникам. ГУВД Бишкека сделало официальное заявление