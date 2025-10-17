Почти 14 миллионов человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия к концу года. Об этом предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

Причина — резкое сокращение гуманитарного финансирования, прежде всего в программах помощи в Афганистане, Демократической Республике Конго, Гаити, Сомали, Южном Судане и Судане, где уже наблюдаются перебои в работе организации, и ситуация будет только ухудшаться.

«Каждое сокращение пайков означает, что ребенок ложится спать голодным, мать отказывается от еды, а семья теряет поддержку, необходимую для выживания», — заявила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

Отмечается, что текущий кризис разворачивается на фоне рекордных показателей глобального голода: 319 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, из них 44 миллиона находятся на грани голода. В Судане и Газе уже зарегистрирован полномасштабный голод.

В этом году ВПП получит на 40 процентов меньше финансирования, чем в прошлом: прогнозируемый бюджет составит $6,4 миллиарда против $10 миллиардов в 2024-м.

По данным нового доклада ВПП, сокращение финансирования может привести к тому, что 13,7 миллиона человек, получающих сегодня продовольственную помощь, окажутся в чрезвычайной ситуации.

В Афганистане продовольствие получает менее 10 процентов нуждающихся, несмотря на рост показателей недоедания.

В Конго голод достиг рекордных масштабов: четверть населения страны — 28 миллионов человек — испытывают нехватку продовольствия. В этом месяце планировалось накормить 2,3 миллиона человек, но из-за дефицита ресурсов помощь получат лишь 600 тысяч, а к февралю поставки могут вообще прекратиться.

В Гаити программы горячего питания уже остановлены, а семьи получают только половину стандартного месячного пайка.

В Сомали в прошлом году поддержку получали 2,2 миллиона человек, а в ноябре ее получат всего 350 тысяч нуждающихся.

В Южном Судане ВПП сейчас распределяет сокращенные пайки, а запасы некоторых продуктов внутри страны заканчиваются.

В Судане, где идет гражданская война, ВПП ежемесячно оказывает помощь 4 миллионам человек, однако 25 миллионов — половина населения — страдают от острой нехватки продовольствия.