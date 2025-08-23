18:40
Происшествия

Голод в секторе Газа официально подтвердила ООН

В ООН официально подтвердили голод в секторе Газа. Согласно данным мониторингового механизма IPC («Комплексная классификация фаз продовольственной безопасности»), в провинции Газа зафиксирована пятая, катастрофическая фаза голода. Прогнозируется, что в ближайшие недели такой же уровень достигнет провинций Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.

Reuters
Фото Reuters

Отметим, что ранее подобные факты массового голода фиксировали четыре раза — в Сомали и Судане.

В МИД Израиля опровергли эти данные, заявив, что доклад является «сфабрикованным» и основан на «лжи ХАМАС».

По утверждению ведомства, в сектор Газа с начала войны въехало более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а резкое падение цен на продукты в последние недели, подчиняющееся законам спроса и предложения, доказывает, что голода нет.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы.

Напомним, ранее кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340721/
