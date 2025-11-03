Кыргызстан солидарен с мировой инициативой по борьбе с голодом и бедностью

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в первой встрече лидеров Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, состоявшейся в рамках II Всемирного саммита по социальному развитию в Дохе (Катар). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, выступая с трибуны саммита, Эдиль Байсалов заметил, что по всему миру сотни миллионов людей страдают от голода, бедности и лишений. Это трагедия, которая требует общей человечности и решительных коллективных действий.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы облегчить их страдания. Но особые слова солидарности — народу Палестины, который сегодня переживает 100-процентно искусственно вызванный голод — форму международного преступления», — сказал чиновник.

Фото пресс-службы АП КР. Эдиль Байсалов

Он отметил, что Кыргызстан присоединился к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью, разделяя универсальные цели ликвидации нищеты и обеспечения продовольственной безопасности для всех. И подчеркнул: человечество не может мириться с тем, что миллионы людей лишены самого элементарного права — права на жизнь и питание.

Для справки

Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью создан в 2024 году на саммите G20 в Рио-де-Жанейро для продвижения Целей устойчивого развития ООН № 1 «Ликвидация нищеты» и № 2 «Ликвидация голода». В настоящее время в его состав входят 104 государства.

Делегация Кыргызской Республики во главе с Эдилем Байсаловым принимает участие во II Всемирном саммите по социальному развитию, проходящем в Дохе (Катар).