Общество

Снести нельзя оставить. Что думают бишкекчане о судьбе кафе «Улитка»?

Мэрия Бишкека официально пообещала: легендарное кафе «Улитка» в Театральном сквере будет сохранено. После затяжных споров Свердловский райсуд расторг договор с арендатором, который довел объект до плачевного состояния.

Журналист 24.kg побывал на месте, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится памятник советского прошлого, и провел блиц-опрос среди горожан.

Сегодня «Улитка» выглядит как декорация к фильму о постапокалипсисе. Бетонные стены, которые когда-то поражали своей футуристичностью, покрыты слоями грязи и сомнительными граффити. Вокруг — выбитая плитка и скопившийся мусор. Несмотря на то, что архитектурная форма все еще притягивает взгляд, здание явно «задыхается» без хозяйской руки.
Мы спросили прохожих, что они думают о решении муниципалитета и будущем этого места.

Айбек, студент: «Я часто прохожу мимо. Здание выглядит космически. Оно выделяется на фоне этих новых бездушных зданий. Было бы круто превратить его в современное пространство».

Марина Валентиновна, пенсионерка: «Для меня это память о молодости. В советское время здесь продавали сувениры, было много зелени. «Улитка» — часть облика нашего центра. Но здание сильно подустало, ему нужна забота».

Бакыт, курьер: «Если честно, сейчас это выглядит как свалка. Просто портит центр города. Если отремонтируют — я только «за». Но если оно будет стоять облезлым и дальше, то какой смысл?».

Айдар, горожанин: «Если ее уберут, уйдет наследство Фрунзе. Это крайне необычная достопримечательность, которая отлично сочетается с природой сквера. Я очень хочу, чтобы здание восстановили».

Улан, горожанин: «А может, и не нужно ничего восстанавливать? Можно просто убрать эти руины и сделать на этом месте аккуратный зеленый газон. Будет больше пространства для прогулок».
