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Общество

День Победы. В Бишкеке временно изменены троллейбусные и автобусные маршруты

По случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на некоторых столичных улицах 8-9 мая введут временное ограничение дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Частично изменен автобусный маршрут № 36, а также троллейбусные — № 2 и 8.

Автобус № 36 будет курсировать по улице Абдрахманова от проспекта Жибек Жолу до проспект Чуй. Троллейбусы № 2 и 8 будут ездить по следующему маршруту: проспект Жибек Жолу — улица Лермонтова — проспект Чуй.

Прежние маршруты муниципального транспорта будут возобновлены 10 мая. О перекрытии улиц будет сообщено дополнительно.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293505/
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