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Общество

Конкурс директоров. Среди победителей снова кандидат с судимостью

Среди победителей конкурсного отбора на вакантные должности директоров школ есть кандидат с погашенной судимостью. Об этом 24.kg сообщила правозащитница Анара Дауталиева.

По ее словам, согласно утвержденному положению, к конкурсу не допускаются лица, имеющие/имевшие судимость — вне зависимости от погашения.

«Однако на вакантную должность директора столичной школы-гимназии № 64 прошла Гульжан Джантаева, которая ранее была осуждена за экономическое преступление. В 2023 году она также прошла конкурс на пост директора бишкекской школы № 101, и тогда разразился большой скандал. Неужели это не стало горьким и поучительным уроком для Минобразования?» — поинтересовалась Анара Дауталиева.

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Она добавила, что в Таласской области прошла претендент, которая не соответствовала основному критерию — по стажу работы в качестве завуча или директора.

Правозащитница подготовила заявление на имя председателя кабинета министров и генпрокурора с жалобой на действия чиновников Министерства образования и науки и главы Национального центра оценки качества образования и информационных технологий (НЦОКОиИТ).

Как сообщили 24.kg в НЦОКОиИТ, ожидается официальная справка из МВД о судимости Гульжан Джантаевой. К тесту кандидата допустили, поскольку в пакете документов была справка о несудимости. В Минобразования пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что компьютерное тестирование успешно сдали 147 претендентов, или 52 процента участников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291670/
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