Неделя-24. День Победы без «Бессмертного полка», и кому помешали троллейбусы

В Бишкеке День Победы отметили митингом-реквиемом, который прошел на Площади Победы. В праздничном мероприятии, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали подразделения и оркестр Министерства обороны, ветераны, чиновники и сотни горожан. Президент Садыр Жапаров отметил 9 Мая в Москве.

Традиционный в последние годы «Бессмертный полк» в этом году в Бишкеке не состоялся. Как заявили в МВД, массовое шествие решили

ограничить в целях безопасности

. «Прошу принять это как меры безопасности наших граждан. Все остальные массовые мероприятия в местах их проведения будут контролироваться», — заявил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов.

Правда, совсем без этой акции Кыргызстан не остался. Так, на пике имени Владимира Путина провели самый высокогорный «Бессмертный полк». Группа общественных деятелей и альпинистов совершила восхождение на вершину и установила там Знамя Победы. Кроме того, участники пронесли портреты своих предков и завершили акцию фейерверком.

Бишкекские

троллейбусы находятся под угрозой

замены электробусами. Об этом заявили представители Инициативы по защите троллейбусов на своей страничке в Instagram. «Столица начала закупать, в том числе на грантовые средства, более экологичные виды транспорта — электробусы и газовые автобусы — на смену маршруткам и бензиновым автобусам, — отметили активисты. — Однако парадоксальным образом эти изменения могут привести к тому, что Бишкек может остаться без единственного экологичного вида транспорта, который у него есть еще с советских времен, — троллейбусов».

В мэрии заявили, что «рассматривается вопрос о передаче троллейбусов вместе с контактной сетью и тяговыми подстанциями в Ош, Кара-Балту и Токмак для дальнейшей их эксплуатации». Но окончательно вопрос по троллейбусам пока не решен. Тем не менее создана петиция по сохранению бишкекских троллейбусов. Фото Национального банка КР. Новая купюра номиналом 5000 сомов

С 10 мая Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение новую банкноту номиналом 5 тысяч сомов. На банкноте образца 2023 года сохранены портрет выдающегося кыргызского актера и художника Суйменкула Чокморова на лицевой стороне и здание кинотеатра «Ала-Тоо» — на оборотной стороне банкноты. Основной цвет и размер банкноты также без изменений. Банкнота номиналом 5 тысяч сомов содержит трехуровневый комплекс современных защитных элементов.



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